نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 1/11/2023 في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 1/11/2023 في كأس الرابطة الإنجليزية.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد من تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

أهدف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

سجل ميجيل ألميرون من تسجيل هدف نيوكاسل الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونح تمكن لويس هول من تسيجل هدف نيوكاسل الثاني في شباك المان يونايتد في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وأحرظ جوزيف ويلوك هدف نيوكاسل الثالث في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.