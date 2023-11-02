نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أن الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حتى تحليل أدائه تضييع وقت.

تصريحات قوية من سيد عبد الحفيظ بعد خروج الأهلي



تحدث عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في الأهلي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "الأهلي ودع الدوري الأفريقي لكننا ما زلنا في بداية الموسم، أمام الأهلي 5 بطولات، ويجب عليه أن يتجاوز الهزيمة سريعًا".



وتابع: "الشوط الثاني كان أسوأ بكثير من الأول، ولم أعتد على ذلك من الأهلي، وكانت هناك 12 محاولة هجومية في الشوط الأول، و4 محاولات فقط في الشوط الثاني".



ثم تطرق بحديثه إلى موديست: "الأهلي يضيع الوقت مع موديست، حيث مرت 10 مباريات منذ انضمامه إلى الأهلي سواءً قاريًا أو محليًا، وأعتقد أنه يتعين على الأهلي البحث عن مهاجم جديد، من المفترض ألا يتم الصبر على موديست وألا يحصل على فرص إضافية، حتى تحليل أداء موديست يعتبر تضييعًا للوقت".

واختتم: "ربما كان موديست لاعبًا جيدًا، لكنه ليس لاعبًا مناسبًا في الوقت الحاضر أو في المستقبل".

وخطف صن داونز التأهل من الأهلي في استاد القاهرة الدولي، ليلاقي الوداد المغربي في نهائي الدوري الأفريقي.