نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. رد فعل جمهور الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضربة موجعة مساء الليلة، وذلك بعد توديع بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في مباراة اليوم دون أهداف.

دعم جمهور الأهلي رغم خروج المارد الأحمر

ورغم الهزيمة، حرص جمهور القلعة الحمراء على دعم الفريق، وترديد الأغاني الخاصة بالنادي الأهلي أثناء الخروج من مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت المباراة من طرف واحد على مدار الـ90 دقيقة، ولكن عامل التوفيق لم يساعد الأهلي في مباراة اليوم.

أهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرص التي سنحت لهم، وكانت أقربها ركلة الجزاء في الدقيقة 12، والتي أهدرها اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.

يذكر أن فريق الأهلي ودع البطولة، نظرا لاستقبال شباكه هدفا في مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز بمدينة بريتوريا، وكذلك التعادل السلبي في مباراة الليلة، ليصعد فريق صن داونز بتحقيق الفوز بهدف نظيف في إجمالي نتيجة المباراتين.