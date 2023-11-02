نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. خروج أفريقي وإصابات العائدين ومكسب مادي ومفرمة يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

خروج أفريقي أمام صن داونز

ودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة الدوري الأفريقي من الدور نصف النهائي، وذلك عقب التعادل السلبي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وخرج الأهلي عقب الهزيمة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بهدف نظيف، حيث فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على الأهلي في مباراة الذهاب بمدينة بريتوريا عصر السبت الماضي.

إصابة العائدين ما بين الغياب والاطمئنان

تعرض اللاعب رضا سليم الجناح الأيسر المغربي للقلعة الحمراء، إلى إصابة على مستوى عظمة الترقوة، وذلك عقب نزوله كبديل في شوط المباراة الثاني، وتحديدا بعد نزوله بسبعة دقائق.

ويغيب رضا سليم عن الملاعب مع القلعة الحمراء، لمدة تتراوح ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر.

وخضع اللاعب أكرم توفيق لبعض الفحوصات الطبية، عقب انتهاء المباراة، وذلك للاطمئنان على قدمه، وأكد طبيب الفريق أن الإصابة عبارة عن كدمة خفيفة ولا تؤثر على مشاركات اللاعب خلال الفترة المقبلة.



مكسب مادي رغم الخروج

ودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، وذلك عقب التعادل السلبي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلي على مكافأة مالية قدرها مليون و700 ألف دولار، لمشاركة الفريق في بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.



فرمانات كولر ومفرمة يناير

يعمل مسؤولو القلعة الحمراء في الفترة الجارية، على ملف دعم الفريق بالعديد من الصفقات، وذلك على مستوى خطوط الملعب التي يحتاجها السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.

ومن المقرر أن يرحل العديد من اللاعبين عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، ويأتي على رأس قائمة الراحلين، اللاعب الفرنسي أنطوني موديست.

ويسعى فريق الأهلي بدعم الفريق بالعديد من اللاعبين، والتي تأتي أبرزها من المشرحين بقوة، على النحو التالي:

محمد شريف

عمر كمال عبد الواحد

أحمد فتوح