نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. عودة المسمار في يناير والتوأم يدخل قائمة المرشحين والأجانب على حافة الهاوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

عودة المسمار في يناير

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب إلى إنهاء أزمة القيد، ودعم صفوف فريق الزمالك بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي على رأس قائمة المرشحين للعودة إلى البيت الأبيض، اللاعب طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصدر خاص، أن اللاعب أبدى موافقته على العودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

التوأم يدخل قائمة المرشحين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن مرشحان بقوة من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن مستقبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مرهون بتحسن الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة مع فريق الزمالك.



الأجانب على حافة الهاوية

يعد اللاعب البنيني سامسون أكينيولا مهاجم فريق الزمالك قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما دخل اللاعب إبراهيما نداي في قائمة الأجانب الراحلين عن القلعة البيضاء.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصدر خاص، أن هناك تفكير من مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، وتحديدا أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب ملف الكرة بالنادي في دخول المهاجم سيف الدين الجزيري واللاعب ناصر منسي في قائمة المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك في حالة تذبذب مستواهم، وحل أزمة القيد.