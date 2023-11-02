7 مباريات دون انتصارات.. لعنة صن داونز تواصل مطاردة الاهلي أفريقيًا

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أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تخطي عقبة نظيره فريق ماميلودي صن داونز في الدور نصف النهائي للبطولة القارية بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الإياب بين الفريقين اليوم.

لعنة صن داونز تواصل مطاردة الاهلي أفريقيًا

والتقى الاهلي مع ماميلودي صن داونز في مباراة إياب الدور الإفريقي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا انتهت بخسارة المارد الأحمر 1-0 ليودع منافسات البطولة.

وفشل النادي الاهلي في إنهاء عقدته الأزلية أمام فريق ماميلودي صن داونز حيث لم يستطيع تحقيق الفوز على بطل جنوب إفريقيا للمباراة السابعة على التوالي.

ويرجع آخر فوز للاهلي على نظيره فريق ماميلودي صن داونز إلى 15 مايو 2021 وتغلب المارد الأحمر بهدفين دون رد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنذ آخر انتصار للأهلي في 2021 تقابل الفريقين في 7 مباريات، فاز صن داونز في 4 مباريات وانتهت 3 مباريات بالتعادل ولم يحقق الفريق الأهلاوي أي انتصار.

وتأهل فريق ماميلودي صن داونز لملاقاة نظيره فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية بعد تأهل الأخير على حساب الترجي التونسي.