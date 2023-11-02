نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات نارية يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

ونستعرض لكم عبر موقعنا دوت الخليج الرياضي في بعض السطور التالية نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في موسمه الجديد 2023/2024.



نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

إيفرتون ضد فولهام

تشيلسي ضد نيوكاسل

ليفربول ضد وست هام

ميدلزبروه ضد بورت فايل

وكان نيوكاسل قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، في حين تغلب ليفربول على نظيره فريق بورنموث.

بينما أطاح وست هام يونايتد بنظيره فريق أرسنال، في حين حجز تشيلسي مقعده لهذا الدور عقب فوزه على بلاكبيرن.

وتنقل أحداث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة bein sports.