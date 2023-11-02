نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخرج من الدوري الأفريقي وآرسنال يودع كأس الرابطة الإنجليزية ومواجهات نارية في ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يتعادل مع صن داونز ويودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، بعد تعادله أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وانتهت مباراة الأهلي ضد صن داونز، بالتعادل السلبي دون أهداف في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، ليخسر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد.

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وست هام يونايتد يطيح بـ أرسنال

نجج الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه أمام نظيره فريق أرسنال بثلاثة أهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري.

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نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عن مواجهات نارية يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

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مروان حمدي خارج حسابات علي ماهر

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري استبعاد مروان حمدي نجم الفريق البورسعيدي بعد أزمته مع جماهير القلعة الخضراء من التشكيل الاساسي لمباراة بنك الأهلي بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.