نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عثمان لـ "دوت الخليج الرياضي":" حكم المباراة أدار لقاء الأهلي وصن داونز بشكل جيد ولا توجد أخطاء جسيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن حكم المباراة عيسي سي أدار المباراة بشكل جيد ولا أي أخطاء أثرت على نتيجة المباراة.

تصريحات سمير عثمان

وأكد سمير عثمان في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي":"حكم المباراة هو نجم المباراة وقرارته في المباراة جيدة".

وأكمل: "قرار الطرد لاعب صن داونز سليم 100% عقب تدخله على إمام عاشور".

وتابع: "ضربة جزاء التي احتسبت للأهلي سليمة 100 % من جانب حكم المباراة".

وأضاف: "لا توجد ركلة جزاء في نهاية المباراة واستدعاء حكم الفار لحكم المباراة خاطيء من البداية".

واختتم: "في المجمل أداء الحكم كان جيد ولا يوجد أي أخطاء أثرت على نتيجة المباراة".

وودع النادي الأهلي الدوري الإفريقي في دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.