نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الجديدة من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق بعد أيام قليلة من الآن، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الجديدة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الجولة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 3 نوفمبر

الهلال ضد الفتح، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الطائي ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الاتحاد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

السبت 4 نوفمبر

أبها ضد الأخدود، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الاتفاق ضد الرائد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

النصر ضد الخليج، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأحد 5 نوفمبر

الحزم ضد الوحدة، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

التعاون ضد ضمك، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الرياض، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.