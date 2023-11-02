نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال علام وأعضاء اتحاد الكرة يتابعون حالة مصابي حادث سير لفريق دكرنس للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجري الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء المجلس، اتصالات مكثفة بالمهندس الخضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس وعدد من المسؤولين فور علمهم بحادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة للمهندس الخضر ابراهيم أن المجلس يضع كل امكاناته في خدمة مصابي الحادث لتلقي الرعاية الطبية الكاملة، ويتابع المجلس تطورات الحادث أولا بأول.

واطمأن مجلس إدارة اتحاد الكرة على خروج المصابين وتوجههم إلي محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقي 3 حالات تحتاج للحجز في المستشفي، وتم نقلهم بالفعل إلي مستشفي المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.

ويعرب مجلس إدارة اتحاد الكرة عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث المفاجئ.