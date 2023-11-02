إكرامي الشحات: الكاف فشل في تنظيم البطولة والتحكيم كارثة كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق أن الاتحاد الإفريقي فشل في تنظيم البطولة والتحكيم كارثة كبيرة.

إكرامي الشحات: الكاف فشل في تنظيم البطولة

إكرامي الشحات:حكم مباراة اليوم لم يكن سيًة واحتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي

وصرح إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة" أم بي سي مصر":"هناك حملة تقطيع على كولر شغالة عقب الهزيمة من صن داونز".

وأكمل: "كولر حصل على خمس بطولات في الموسم الماضي وارد أن لا يوفق هذا الموسم".

وتابع: "الأهلي قدم أحلي 45 في الشوط الأول ولكن هناك فرص ضاءعة من لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة".

وأضاف: "كرة محمود كهربا أو بيرسي تاو لو تم أحرزهم خلال المباراة كانت سيتغير شكل المباراة".

واختتم: "أري أن موديست غير جاهز فنية وبدنيًا ويحتاج في فترة التوقف القادمة لا بد من خوض برنامج لتجهيزه".

وودع النادي الأهلي الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.