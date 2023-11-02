نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مع نظيره فريق الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الرياض في دوري روشن السعودي، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الرياض، في تمام الساعة 20:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق أهلي جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.