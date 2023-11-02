نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الخليج، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر مع نظيره فريق الخليج، يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري 2023، على ملعب الأول بارك.

وستنطلق صافرة مباراة النصر مع نظيره فريق الخليج، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 21:00 بتوقيت. مكة المكرمة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2023-2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.