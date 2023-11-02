نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

سحق آرسنال نظيره شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية في الموسم الحالي من البريميرليج بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس برصيد ١٧ نقطة.

موقف آرسنال ونيوكاسل يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

احتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٧١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٩ مباراة وتعادل في ١٤ مباراة وخسر ٥ مباريات.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٨٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٦ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٦ مباريات.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ على إستاد سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.