نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة توتنهام وتشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نجح توتنهام في الفوز على فولهام في الجولة الماضية بهدفين نظيفين بينما خسر تشيلسي من برينتفورد بهدفين نظيفين أيضًا.

يحتل توتنهام المركز الأول برصيد ٢٦ نقطة في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد ١٢ نقطة.

موقف توتنهام وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١١ مباراة وخسر ١٦ مباراة.

في حين احتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٦٠ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ٤ مباريات.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وتوتنهام يوم الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ على إستاد توتنهام هوتسبير معقل توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.