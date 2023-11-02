نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مواجهة قوية ببطولة دوري نايل نسخة 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ضد زد

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ورد ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل مساء الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زد ضمن إطار منافسات الجولة الجولة السادسة من المسابقة المحلية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الزمالك وزد باعتبارها الناقل الحصري لبطولة دوري نايل في مصر والشرق الأوسط.

ويحتل ازمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل، بعد فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة، حيث سجلالأبيض 11 هدف، بينما استقبلت الشباك البيضاء 7 أهداف.