نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعدادته لمواجهة زد ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد

ويسعى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لتعويض هزيمة الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وزد بالدوري العام في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة زد بدوري نايل.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد فتوح - عمر جابر

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - إبراهيما نداي

مهاجم صريح: سيف الدين الجزيزي.