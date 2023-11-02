نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة لها بعد الخسارة أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقبلة، بعد الخسارة أمام صن داونز، ووداع بطولة كأس السوبر الإفريقي من الدور نصف النهائي للموسم الحالي 2023-2024.

ودع المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بطولة الدوري الأفريقي، على حساب صن داونز، بعد التعادل السلبي ليستفيد الجنوب أفريقي بأفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

-موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.