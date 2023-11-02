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أحمد جودة - القاهرة -

يحيط بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من علامات الاستفهام حول مستوى لاعبي الفريق، حيث يعيش الأحمر في دوامة نتائج متراجعة قاريًا خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد وادع الشياطين الحمر لبطولة دوري السوبر الإفريقي، أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعادل السلبي ليستفيد الأخير بأفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ماذا قدم السويسري كولر مع الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية لأبناء القلعة الحمراء.

-ماذا قدم كولر مع الأهلي حتى الآن؟

وقاد السويسري مارسيل كولر الأهلي في 70 مباراة منذ توليه المسئولية الفنية، حيث فاز في 49 مباراة وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 8 مباريات طوال مدة توليه القيادة الفنية.

ولعب المارد الأحمر تحت قيادة كولر، في 36 مباراة بالدوري الممتاز، و16 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي و4 مباريات في الدوري الإفريقي، وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 132 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا.

-موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.