تعرف على جائزة الأهلي بعد مغادرة الدوري الأفريقي من نصف النهائي

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رياض - احمد صلاح - فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز أحد بطاقتي الدور النهائي للنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعد مغادرة البطولة من الدور نصف النهائي.

الأهلي خرج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعد الهزيمة من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم التعادل سلبياً في القاهرة.

وشهدت مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام صن داونز، إصابة رضا سليم نجم الأهلي بكسر في الترقوة وسيجري عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.

المارد الأحمر بطل دوري أبطال افريقيا وأحد اقوى المرشحين في الدوري الأفريقي، لم يحقق أي فوز في البطولة بعد التعادل في 3 مباريات وخسارة مباراة، مع عدم التسجيل في لقاءين.

وعقب الخروج من البطولة، عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماع مع لاعبي الفريق داخل مقر النادي في الجزيرة.

وكان كولر قد قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع صن داونز: “كنا الفريق الأفضل، وفريق واحد من لعب كرة هو الأهلي، وقدمنا شوط أول رائعاً وكان من المفترض الفوز بثلاثية”.

وأضاف المدير الفني للأهلي :”متفهم حزن الجمهور واللاعبين، لكن هذه كرة القدم أوقات تعطيك ظهرها، والكرة لا يوجد بها الفوز في كل المباريات ولن أنتصر في كل شيء طوال الوقت”.

جائزة الأهلي بعد توديع الدوري الأفريقي لكرة القدم

ضمن الأهلي الحصول على 1.7 مليون دولار، بعد الوصول للدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.