انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.. شوف الأهلي والزمالك هيلاعبوا مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، لموسم 2023/2024 وتشهد تلك الجولة مواجهات قوية.الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ستشهد مواجهات قوية أبرزها عودة الأهلي من جديد لخوض المباريات المحلية بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

الجمعة 3 نوفمبر 2023

في تمام الرابعة مساء سيكون هناك ديربي سكندري على أرضية ستاد الإسكندرية، بمواجهة ستجمع سموحة مع ضيفه الاتحاد السكندري.

الموج الأزرق يمتلك 8 نقاط بالمركز السابع وهو نفس رصيد زعيم الثغر صاحب المركز السادس.

في السابعة مساء، سيستضيف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، فريق بيراميدز متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وفي نفس التوقيت، السابعة من مساء يوم الجمعة، ستقام مباراة الزاملك صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط، مع فريق زد صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة المتواجد بالمركز الثاني عشر ورصيده 5 نقاط، سيستضيف فريق الدالحية صاحب الأربع نقاط بالمركز السادس عشر، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء.

وعلى ملعب عثمان أحمد عثمان، ستقام مباراة المقاولون العرب قبل الأخير بنقطتين مع الأهلي صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط والذي لم يخض سوى مباراتين فقط، وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

أيضاً السابعة من مساء السبت المقبل، ستقام مباراة بلدية المحلة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط أمام ضيفه فاركو المتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

الأحد 5 نوفمبر 2023

طلائع الجيش المتواجد بالمركز التاسع بسبع نقاط، يحل ضيفاً على الإسماعيلي المتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء.

مباراة المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بتسع نقاط مع فريق البنك الأهلي الأخير بلا نقاط، ستقام في تمام السابعة مساء.

وفي نفس الموعد ستنطلق مباراة فريق مودرن فيوتشر ، الثاني برصيد 12 نقطة مع إنبي الذي يحتل المركز الثامن بسبع نقاط.