نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الجمعة 3 نوفمبر، في منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد المقاولون العرب.

وستذاع مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس أتش دي، ولكن لم يتم الإعلان عن معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق بيراميدز حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

فيما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا حاليا في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات.