نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب توديع كأس الرابطة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق مانشستر يونايتد المقبلة، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

وودع فريق مانشستر يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمس الأربعاء 1 نوفمبر، على يد نظيره نيوكاسل يونايتد، عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام، يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب كرافن كوتيج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وستذاع وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.