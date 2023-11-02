نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو ينتقد الأهلي بسبب صفقة موديست: إهدار مال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتقادًا إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وكان الأهلي قد غادر بطولة دوري السوبر الإفريقي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء، من دور نصف النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل السلبي دون أهداف في إيابًا.

ولقت صفقة أنتوني موديست، انتقادات قوية بسبب كبر سنه بالإضافة إلى عدم تقديم المأمول منه حتى الآن منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " من المسؤول عن الأموال التي تهدر في الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب دون استفادة حقيقية منهم؟".

وتابع: "الأندية المصرية تخفق دومًا في التعاقد مع اللاعبين الأجانب باستثناء بيراميدز، وبالأخص الزمالك".

وأضاف: "من المسؤول عن تعاقد الأهلي مع موديست براتب يصل إلى مليون ونصف دولار، أي نحو 20% من إجمالي رواتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

واستكمل: " سامسون حصل في الزمالك على 4 أضعاف ما كان يحصل عليه في فريقه السابق بفنزويلا، يجب محاسبة المتسبب في تلك الأموال التي تهدرها الأندية المصرية بالتعاقد مع هؤلاء اللاعبين الأجانب".

وأتم: "المرتبات التي تدفع هنا بالدوري المصري في غير محلها، موديست يحصل على 7 أضعاف ما يحصل عليه شالوليلي هداف صنداونز".