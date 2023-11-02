نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس ما حدث عقب الهزيمة من صن داونز الجنوب إفريقي أمس، في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، بعد أن خسر أمام نظيره صن داونز ذهاب وإيابًا بهدف نظيف، مجموع نتيجة المباراتين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعبين توجهوا مباشرة عقب نهاية المباراة إلى غرف خلع الملابس في حالة من الصمت، نتيجة الهزيمة أمام صن داونز.

جلسة كولر

وأضاف، أن التونسي علي معلول دخل في حالة من البكاء بسبب إضاعته لركلة الجزاء في الشوط الأول، وحاول قائد الفريق محمد الشناوي تهدئته، قبل أن يطالب زملائه بنسيان ملف مباراة صن داونز والتركيز في مباراة المقاولون العرب السبت المقبل، بالدوري المصري الممتاز.

وتابع المصدر، أن الشناوي طالب جميع اللاعبين بعدم المغادرة والانتظار لعقد اجتماع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء داخل ملعب التتش، وفقا لتعليمات الجهاز الفني.

وواصل، أن الفريق توجه مباشرة إلى ملعب التتش بالجزيرة، بعد أن غادر استاد القاهرة لعقد اجتماع مع السويسري كولر، لمناقشة أسباب الهزيمة أمام صن داونز.

وأوضح المصدر، أن الغضب سيطر على كولر خلال الاجتماع، حيث انتقد أداء بعض اللاعبين بسبب عدم استغلال الفرص التي أتيحت للتسجيل، وأكد أنه لن يتقبل أي مبررات خلال الفترة المقبلة حال التعرض لأي هزائم أخرى.

واختتم المصدر، أن جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس خاضوا مران استشفائي، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأساسي في الخامسة مساء اليوم على نفس الملعب داخل المقر الرئيسي للقلعة الحمراء.