نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: "مافيش إدارة ناجحة في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارات الأندية المصرية، مشيدًا بمجلس إدارة نادي صنداونز الجنوب إفريقي، بعد الإطاحة بالأهلي من دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قد نجح في التأهل إلى دور نهائي دوري السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، بالفوز ذهابًا بهدف، والتعادل في الإياب سلبيًا.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لا أحد يعلم من المسؤول عن فريق الكشافين بالأندية المصرية وخاصة القطبين الأهلي والزمالك".

وتابع: "أين منصب المدير الرياضي في الأندية المصرية؟ ليس أمرا طبيعيا أن يصبح رئيس النادي مسؤولا عن كل ما يخص كرة القدم بالنادي".

واستكمل: " الأندية المصرية تنفق ملايين الملايين دون وجود إدارة ناجحة للنادي، أنظروا ما فعله صنداونز في ترتيب مناصب إدارته ووجود كشافين للفريق حول العالم إضافة إلى مدير رياضي ناجح مثل فليمينج بيرج، الذي شغل نفس المنصب سابقا في تشيلسي والمنتخب الدنماركي".