نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام سلبية كبيرة لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة من نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض مانشستر يونايتد أمس لهزيمة كبيرة في مواجهة نيوكاسل بثلاثية مقابل لا شئ، بهذه النتيجة يكون مانشستر يونايتد قد سجل أرقام سلبية كبيرة لم يعتاد عليها الشياطين الحمر.

أرقام سلبية بعد الهزيمة من نيوكاسل

-بثمانية هزائم من 15 مباراة، مانشستر يونايتد يحقق أسوأ انطلاقة منذ عام 1963.

-تعرض مانشستر يونايتد للهزيمة في خمس مباريات من أصل 10 على ملعبه، وهذا لم يحدث منذ عام 1930.

-نيوكاسل حقق الانتصار الثاني على التوالي ضد مانشستر يونايتد دون أن يتلقي أي أهداف لأول مرة في تاريخ الماكبايس.

-تعرض الشياطين الحمر لهزيمتين متتاليتين بأكثر من 3 أهداف على ملعبه، للمرة الأولي منذ عام 1962.

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