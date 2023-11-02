عضو اتحاد الكرة السابق يهاجم إدارة الأهلي ويطالب بالتحقيق بعد مباراة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وطالب بفتح تحقيق بعد وداع دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، وخسر بهدف في لقاء الذهاب.

وتساءل عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟".

وتابع: "لجنة الكرة في الأهلي تضم (كوتو وموتو)، ليسوا مختصين في إدارة كرة القدم أو محاسبة المخطئين".

وأضاف: "يجب محاسبة المسؤول عن ملف كرة القدم وتعاقدات الفريق خلال الفترة الأخيرة".