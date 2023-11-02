نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يجري عملية جراحية في الترقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُجري المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس عملية جراحية في الترقوة بعد إصابته خلال مباراة الأمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة عقب نزوله في مباراة الأمس بدقائق قليلة ليغادر الملعب ويحل زميله أحمد عبد القادر بديلًا له.

عملية رضا سليم

وسيغيب لاعب الأهلي عن فريقه لمدة قد تصل إلى ٣ أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الأمس.

وودع الأهلي مساء أمس الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.