الرياضة

رضا سليم يجري عملية جراحية في الترقوة

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أحمد جودة - القاهرة - يُجري المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، اليوم الخميس عملية جراحية في الترقوة بعد إصابته خلال مباراة الأمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة عقب نزوله في مباراة الأمس بدقائق قليلة ليغادر الملعب ويحل زميله أحمد عبد القادر بديلًا له. 

عملية رضا سليم

وسيغيب لاعب الأهلي عن فريقه لمدة قد تصل إلى ٣ أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الأمس.

وودع الأهلي مساء أمس الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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