نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبدالغني يكشف عن أزمة في غرفة ملابس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن أزمة في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد وداع دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء.

وأوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي واجه فريقًا قويًا مثل صنداونز صاحب فلسفة هجومية".

وأضاف: "الأهلي اليوم يلعب مكسور الجناح بسبب مستوى بيرسي تاو المتراجع وعدم وجود رأس حربة صريح".

واستكمل: "كهربا حاول سد الفراغ في مركز المهاجم الصريح ولكنه لم ينجح بنسبة كبيرة بسبب عدم تكييفه مع طبيعة المركز الذي يشارك به".

واختتم: "هناك مشكلة في الأهلي في (أوضة اللبس).. كل من تم تعيينه في النادي الأهلي مؤخرا جاء بناء على (الصحوبية) وليس الكفاءة".