نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره نادي لوتون تاون مساء الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب كينلورث رود المباراة المرتقبة بين نادي ليفربول ضد نظيره نادي لوتون تاون في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج ".

تذاع أحداث مباراة ليفربول ضد نظيره نادي لوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما ياتي نادي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.