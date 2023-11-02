نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل أنتوني موديست في يناير.. مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة مدوية لـ "دوت الخليج الرياضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من رحيل الفرنسي أنتوني موديست، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع موديست في الصيف الماضي، لكن اللاعب لم يظهر بالمستوى المطلوب، رغم حصوله على عدة فرص للحكم على مستواه.

رحيل موديست

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تردد حول اقتراب اللاعب الفرنسي في يناير المقبل بناء على رغبة كولر غير صحيح.

واضاف، أن اللاعب سيشارك بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، والأداء الذي ظهر به أمس سوء توفيق، كمثل غيره من اللاعبين، مؤكدا أنه لاتوجد اي نية لدى السويسري كولر، للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي، عقب الهزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف ذهاب وإياباً، مجموع نتيجة المباراتين.