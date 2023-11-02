نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق سموحة لمواجهة نظيره الاتحاد السكنري، غدا الجمعة 3 نوفمبر، في منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق سموحة ضد نظيره الاتحاد السكندري، غدا في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسكندرية.

وستذاع مباراة فريق سموحة ضد نظيره الاتحاد السكندري، غدا في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري حاليا في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات.

بينما يتواجد فريق سموحة في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط ومن أصل 5 مباريات هو الأخر.