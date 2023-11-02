نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المقبلة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي بورنموث مساء السبت المقبل 4 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج ".

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره نادي بورنموث عبر قناة بي إن سبورتس القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي

يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما ياتي نادي بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز" البريميرليج ".