نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولو رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد وداع بطولة الدوري الأفريقي عقب التعادل السلبي أمس أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري المصري

وأعلن مسؤولو رابطة الأندية عن مواعيد مؤجلات النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام سيراميكا كليوباترا يوم 8 نوفمبر و11 نوفمبر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ودع بطولة الدوري الأفريقي عقب التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وكان خسر في مباراة الذهاب بهدف ماسيكو.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمام الإسماعيلي والمصري ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.