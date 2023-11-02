نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون جماهير.. الاتحاد الجزائري يعلن عودة النشاط تدريجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استئناف النشاط الرياضي بصورة تدريجية مرة أخرى، وذلك بعد إيقاف المباريات في الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي.

وكشف الاتحاد الجزائري عن موعد عودة المباريات، والمقرر يوم الجمعة الموافق العاشر مش شهر نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن عن وقف المباريات، تضامنا مع الأحداث المفجعة في فلسطين الشقيقة، نظرا لما يفعله العدو الصهيوني المحتل من أحداث غاشمة في الأراضي الفلسطينية.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيانا رسمي عبر منصة (إكس)، قائلا: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرّابطات ونوادى كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2024، على أن تجرى المقابلات دون جمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024، إلى غاية إشعار آخر".