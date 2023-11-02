نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة زد إف سي وأوسوريو يجهز البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب مصطفي شلبي لاعب الفريق عن مواجهة زد أف سي في دوري نايل بسبب الإصابة بكدمة في الركبة.

أوسوريو يجهز بديل لمصطفى شلبي استعدادًا لمواجهة زد أف سي

يجهز خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك بديل لمصطفى شلبي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

واختتم نادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة زد أف سي في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.