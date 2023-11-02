نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة من الغضب في الزمالك والسبب.. تصرفات أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسيطر حالة كبيرة من الغضب الشديد على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، بسبب تصرفات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الأخيرة.

حالة من الغضب في الزمالك

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك، أن حالة الغضب الشديد تأتي بسبب تصرفات الكولومبي، والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، مما أدت إلى خروج المدير الفني عن تركيزه.

وأشار المصدر إلى أن الغضب يتمثل في عدة أسباب، يأتي أبرزها الإجازات التي يمنحها أوسوريو للاعبين عقب كل مباراة، ويسافر بعدها ويتأخر في العودة لقيادة تدريبات الفريق.

وتابع، أوسوريو أصبح يتأخر عن مواعيد انطلاق المران الأساسي، فبعد أن كان يأتي قبل الجميع ويشرف على كل كبيرة وصغيرة للفريق، أصبح يأتي متأخرًا ويغادر سريعًا عقب انتهاء المران.

وأوضح، الغريب أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، كان ينتظر حتى يغادر جميع اللاعبين، ويعقد جلسات منفردة للحديث مع بعضهم.

واستطرد، أوسوريو فقد الكثير من تركيزه خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لا يترك أي مناسبة أو فرصة، إلا وتحدث عن مستحقاته المالية المتأخرة سواء داخل النادي وخارجه.

واختتم المصدر، أن إدارة القلعة البيضاء، تضع فرصة أخيرة للمدير الفني، وهي مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

