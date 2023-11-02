أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - حسين تيمور

خط الدفاع: محمد المغربي- محمود وحيد - محمد سعيد -أحمد خالد -عبداللطيف - ميدو مصطفى - طارق علاء -

خط الوسط: حسين فيصل، إسلام جابر - أبو بكر- لحسن دهدوه - شريف رضا- حليمو - عمرو قلاوة- دوكوا دودو

خط الهجوم: فادي فريد - حسام حسن - مصطفى بدري

يدخل نادي سموحة معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق الاسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

موعد مباراه سموحة والإتحاد السكندري

يلتقي سموحة مع نظيره الاتحاد السكندري غدًا ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل على ستاد الاسكندرية في الرابعة عصرًا