نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تُعلن عن أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الهدف الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2023-2024، وذلك بتصويت الجماهير.

أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري

ونشرت رابطة الأندية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدف سُجل بإتقان.

بناءً على تصويت الجمهور.. هدف بنيامين بواتينج هو الأفضل في الجولة الخامسة من ‎دوري nile"

كما ارفقت رابطة الأندية فيديو فيه تسديدة بنيامين بواتينج أمام فريق المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-2.

وتنافس علي أفضل هدف في الجولة الخامسة كلًا من: "رأسية فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، وهدف غيلاس قناوي لاعب المصري في مرمي بيراميدز، وهدف بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد في مرمي المقاولون، وهدف علي الفيل لاعب مودرن فيوتشر في مرمي المقاولون العرب".

واحتل الاتحاد المركز السادس بعد الفوز على المقاولون العرب برصيد 8 نقاط، في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.