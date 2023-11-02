نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يجري جراحة ناجحة في عظمة التروقة بعد إصابته أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس عملية جراحية في الترقوة بأحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته خلال مباراة الأمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

إصابة رضا سليم ومدة غيابه

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة عقب نزوله في مباراة الأمس بدقائق قليلة ليغادر الملعب ويحل زميله أحمد عبد القادر بديلًا له.

وسيغيب لاعب الأهلي عن فريقه لمدة قد تصل إلى ٣ أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الأمس.

وودع الأهلي مساء أمس الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.