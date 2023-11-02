زمالك 2007 يفوز على المنيا بسداسية في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على نظيره المنيا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

زمالك 2007 يفوز على المنيا بسداسية

أحرز أهداف الزمالك كلا من، محمد حمد "هدفين"، أحمد حسن وحسام عاشور ويوسف محمد السيد وأحمد محمد علي "سينا"، بواقع هدف لكل لاعب.

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، وشهد الشوط الأول عدة فرص للفريق الأبيض وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني وسجل 5 أهداف في الدقائق 54 عن طريق حسام عاشور و72و 76عن طريق محمد حمد، قبل أن يسجل يوسف محمد السيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم أحمد محمد علي "سينا" الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.