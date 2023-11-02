نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يخضع لعملية جراحية.. هل يلحق كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى رضا سليم لاعب الأهلي جراحة اليوم الخميس، في عظمة الترقوة بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة صنداونز في الدوري الأفريقي أمس.

تفاصيل جراحة رضا سليم

وخضع رضا سليم لاعب الأهلي للعملية الجراحية، من أجل لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه بكسر بها، والتي حرمته من استكمال مباراة أمس أمام صنداونز.



وتم عمل فحص طبي وأشعة مقطعية على كتف المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

موعد عودة لاعب الأهلي المغربي إلى الملاعب

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وضرورة إجراءه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، وإثر هذه الإصابة يغيب رضا سليم عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين.

ويغيب رضا سليم عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة التي حرمته من المششاركة برفقة زملائه في النادي الأهلي.

وشارك رضا سليم بديلًا لحسين الشحات، وذلك في الدقيقة "70"، ولاحقته الإصابة بعد دقائق من مشاركته، في المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وصنداونز على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتلقى الأهلي الخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بنصف النهائي الذي جمعهم في بطولة دوري السوبر الأفريقي.