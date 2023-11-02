نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قرارات صارمة من الاتحاد الآسيوي بشأن مباراة اتحاد جدة وفريق سباهان الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، عن 3 قرارات صارمة، بشأن مباراة اتحاد جدة السعودي وفريق سباهان الإيراني.

ورفض فريق اتحاد جدة السعودي خوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك أمام فريق سباهان الإيراني في الثالث من شهر أكتوبر الماضي.

وجاء رفض الفريق السعودي خوض المباراة، نظرا لوجود تمثال سليمان قاسمي داخل أرضية الملعب، وكذلك رفع جماهير الفريق الإيراني لبعض اللافتات السياسية.

قرارات الاتحاد الآسيوي

وجاءت قرارات الاتحاد الآسيوي بعد فحص أزمة المباراة، على النحو التالي:

اعتبار فريق اتحاد جدة السعودي فائزا بالمباراة بنتيجة 3-0، وتوقيع غرامة مالية على فريق سباهان الإيراني قدرها 200 ألف دولار، وكذلك خوض فريق سباهان الإيراني 3 مباريات خارج ملعبه، وإزالة التمثال السياسي من الملعب.

ويقع فريق اتحاد جدة السعودي في الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بجوار كل من:

القوة الجوية العراقي.

سباهان الإيراني.

اجمك اف سي الأوزبكي.

