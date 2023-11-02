نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من الترجي التونسي تجاه طارق ثابت بعد الخسارة أمام الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الترجي التونسي، مصير طارق ثابت المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي تلقاها من فريق الوداد والخروج من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الترجي يتمسك ببقاء طارق ثابت رغم الخسارة

وودع فريق الترجي التونسي بطولة دوري السوبر الأفريقي، وتأهل الوداد بركلات الترجيح إلي نهائي البطولة ليواجه فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وكشفت صحيفة "الشروق" التونسية، أن إدارة الترجي قررت عدم الإطاحة بطارق ثابت في منصب المدير الفني للفريق رغم تلقي الترجي الخسارة والخروج من البطولة.

وأشارت التقارير أن الترجي تحت قيادة طارق ثابت، قدم نتائج مميزة وأداء مشرف، ومستوى مميز.

ويواجه الوداد صن داونز في مباراة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه، بينما تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.