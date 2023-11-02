طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة في دوري نايل

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان -عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح - محمود شبانه - كريم الديب - مصطفى إبراهيم -أسلام أبو سليمة - الحبيب حسن.

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر -عبدالغني محمد - بلال السيد - عمر الوحش - يكالي أوبامي - مصطفى سعد ميسي - مورو ساليفو.

خط الهجوم: بواتينج - رجب عمران - أحمد عيد - مابولولو

موعد مباراه الاتحاد السكندري وسموحة في دوري نايل

يلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره سموحة غدًا ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل على ستاد الاسكندرية في الرابعة عصرًا.

