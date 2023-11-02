نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بورنموث، يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، في منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في البريميرليج

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فقط.