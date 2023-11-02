مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، مساء اليوم الخميس.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وتأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك، أندية "الاتحاد والهلال والنصر والفيصلي والتعاون وأبها، والشباب، والخليج".

ووقع فريق الفيصلي مع الاتحاد، والشباب مع النصر، بينما أبها مع الخليج، فيما يلتقي الهلال نظيره التعاون، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كان قد توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" في آخر نسخة له.

بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقب، علمًا بأنه غادر المسابقة هذا العام من دور الـ16 على يد أبها، بهدفين مقابل هدف.