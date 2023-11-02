نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو يهاجم الأهلي وسيف زاهر يفجر مفاجآت نارية في الزمالك.. رضا عبد العال "العبقري" وهجوم شامل على موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار التوك شو وأبرز التصريحات الأخيرة على الساحة الرياضية من نجوم الوسط الرياضي:

ميدو يهاجم الأهلي بسبب موديست

ميدو

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، انتقادًا إلى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " من المسؤول عن الأموال التي تهدر في الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب دون استفادة حقيقية منهم؟".

وتابع: "الأندية المصرية تخفق دومًا في التعاقد مع اللاعبين الأجانب باستثناء بيراميدز، وبالأخص الزمالك".

وأضاف: "من المسؤول عن تعاقد الأهلي مع موديست براتب يصل إلى مليون ونصف دولار، أي نحو 20% من إجمالي رواتب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

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موديست وسامسون.. رأي المستكاوي وسند يفجر ملف الصفقات

فتحي سند

تحدث النقاد الرياضيين حسن المستكاوي وفتحي سند عن رأيهم في ثنائي الأهلي والزمالك انتوني موديست وسامسون اكنيولا، وما الذي يجب أن تفعله الأندية في سقف رواتب اللاعبين.

واجاب الثنائي عن سؤال ما الراتب الذي تعطيه لموديست وسامسون مع الأهلي والزمالك وقال حسن المستكاوي:" موديست 200 الف جنيه مصري، وسامسون يدفع لكي يلعب في الزمالك.

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سيف زاهر يكشف مفاجأة في اسم مدرب الزمالك الجديد

سيف زاهر

تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، موقف ومصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للقلعة البيضاء، من الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة القادمة، بعد تراجع نتائج وأداء اللاعبين والتي كانت أخرها الهزيمة أمام إنبي في الدوري المصري.

وأكد سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم: "يوجد نية وخطة داخل الزمالك للتعاقد مع موسيماني، وفكرة المدرب المصري غير مطروحة، خاصة أن موسيماني طلب الانتظار لبعد حسم الانتخابات، ليتم عقد اجتماع معه عبر زووم، ولكن لم ينتهي الأمر".

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سيف زاهر يفجرها.. الزمالك يتفاوض مع "الرهوان"

سيف زاهر

تحاول إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة والهامة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد مناقشة أهم الطرق لحل مسألة إيقاف قيد القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

وقال سيف زاهر: "إدارة الزمالك تعمل منذ شهر على ملف التعاقدات، وتم فتح الحديث مع العديد من اللاعبين في مقدمتهم حارسي مرمى، ولا يعني كلامي أن صبحي وعواد سيرحلون".

وأضاف:" البعض تحدث عن إمكانية قدوم محمد شريف، ولكن ممكن أن يكون وليد أزارو، الذي دخل حسابات الأبيض، ولكن تعتمد المفاوضات على انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الإماراتي بعد مرور 6 أشهر، والزمالك وضع مابولولو وشريف وأحمد ياسر ريان وايبوكا كبدائل مناسبة".

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سيف زاهر يُعلق على لقطة كهربا

محمود كهربا

وجه سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، عبر شاشة أون سبورت، إشادة كبيرة بمستوى محمود عبد المنعم كهربا، وتصرفاته الأخيرة، رغم الخروج من بطولة الدوري الإفريقي، عقب التعادل سلبيا في مواجهة الإياب مساء أمس على ستاد القاهرة.

وأكد سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم":" كولر اخد مخاطرة الشوط الأول بعد ما طير الفريق كله هجوميا، بمشاركة معلول في الجهة الهجومية وأكرم وإمام والشحات".

وتابع:" عجبني أوي كهربا أوي، لقطة خروجه في التغيير توضح كيف تغيرت عقلية اللاعب، هتتغير نعم حاضر وخرج جري لزميله، دون انفعالات ولا احتكاك بأحد".

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رضا عبد العال: أنا عبقري

رضا عبد العال

تحدث رضا عبد العال عن توقعه لسيناريو مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

وقال رضا عبد العال على توقعه لهذا السيناريو في تصريحات مع إسلام صادق عبر برنامج "البريمو": بعد إذاعة توقعه من الحلقة السابقة:" انا طالع الحلقة لابس نضارة عشان العبقرية بس".

واضاف:" عشان الناس "الساقط"، و"البليد"، و"أبو بروكة وحواجب"، كانوا عمليتي مادة للسخرية بعد هذه التصريحات وقلت إن الأهلي لن يفوز حتى لو ضم ميسي".

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مجدي عبدالغني يكشف عن أزمة في غرفة ملابس الأهلي

مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن أزمة في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد وداع دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي، أمس الأربعاء.

وأوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي واجه فريقًا قويًا مثل صنداونز صاحب فلسفة هجومية".

وأضاف: "هناك مشكلة في الأهلي في (أوضة اللبس).. كل من تم تعيينه في النادي الأهلي مؤخرا جاء بناء على (الصحوبية) وليس الكفاءة".